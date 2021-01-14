فريق طبى ينجح فى استئصال ورم فى قاع جمجمة متشعب بالأنف لمريض بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نجح فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم الخميس، في استئصال ورم دموي في قاع الجمجمة متشعب بالأنف، بإشراف الدكتور سعد الزيات، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتور حسام الشريف، أستاذ مناظير الأنف وقاع الجمجمة بجامعة طنطا والمنتدب بكلية الطب.

ضم الفريق الطبي الأطباء أحمد الجندي ومحمد الديب وإسلام أنيس، المدرسين بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وقد تمت عملية معالجة الورم بالحقن الموضعي بأحدث التقنيات من فريق التدخل الإشعاعي لتقليل النزيف وقام به الدكتور محمد صبري، والدكتور عماد عمارة، المدرسيين بقسم الأشعة.

وأكد الفريق الطبي، أن المريض تماثل للشفاء بدون نزيف أثناء العملية بفضل التعاون بين فريق مناظير الأنف وقاع الجمجمة وفريق التدخل الإشعاعي وفريق التخدير المتميز بالمستشفى الجامعي.