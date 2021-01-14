وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو"الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن السلطات الفرنسية قررت إعادة فتح أبواب هذه المدرسة الاثنين المقبل بعد إغلاق دام أسبوع بسبب هذه التهديدات ومن اجل حماية الطلاب والموظفين .

وأضافت القناة أن هذا الأمر يأتي بعد مقتل مدرس التاريخ الفرنسي "صامويل باتى" بقطع الرأس بالقرب من العاصمة الفرنسية /باريس/ في شهر أكتوبر الماضي.

