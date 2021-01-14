عمال المطاعم يحتجون بـ"الحلل" فى شوارع المكسيك لرفض اغلاق كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

احتج عمال وطهاة وملاك المطاعم فى المكسيك على استمرار إغلاق محالهم بعد قرار فرض الاغلاق الذي تم تطبيقه منذ 18 ديسمبر الماضى، ولا تسمح إلا بشراء الوجبات الجاهزة، وعبر عمال المطاعم عن رفضهم استمرار الاغلاق بسبب الأضرار البالغة التى لحقت بهم من خلال الاحتجاج فى شوارع العاصمة مكسيكو سيتى بملابس العمل والدق على "الحلل" والأوانى للتعبير عن عدم قدرتهم تحمل استمرار الإغلاق.

وعرضت شبكة "يورو نيوز" جانب من احتجاج عمال وملاك المطاعم فى شوارع مكسيكو سيتى وهم يدقون على القدور والمقالى لمطالبة الحكومة بالسماح لهم بإعادة فتح أبواب مطاعهم، ورفع العاملون فى المطاعم لافتات كتب عليها "افتحوا قبل أن نمت" و"عائلتى تعتمد على عملى".



وضع عمال المكسيك



احتجاجات عمال المطاعم فى المكسيك



جانب من الاحتجاجات

وعن سرعة مواجهة كورونا، تهدف المكسيك إلى تسريع عملية الحصول على ترخيص لقاح سبوتنيك الروسى بعد الاطلاع على البيانات، حيث تقرر المكسيك هذا الأسبوع الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك Sputnik الروسى.

وقال هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة يوم الثلاثاء الماضى، إن السلطات الصحية المكسيكية ستتخذ قرارا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت ستسمح للقاح كورونا سبوتنيك Sputnik V الروسى بعد الوصول إلى البيانات المتعلقة به، مضيفا أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أصدر تعليمات للسلطات "بالمضي قدما بسرعة" فى العملية.

وأكد أن الملف قيد المراجعة منذ عطلة نهاية الأسبوع من قبل اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية COFEPRIS، وقريبًا جدًا سيكون هناك قرار بشأن التفويض لاستخدام الطوارئ، كما حدث مع اللقاحين الآخرين".