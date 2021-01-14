طقس الخليج.. هطول أمطار في السعودية و طقس بارد في البحرين وضباب بالإمارات

وكالات

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية اليوم في دول الخليج، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية على السعودية، وطقس بارد في مملكة البحرين وإلى التفاصيل..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان و الظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبيا مع بعض السحب احيانًا ، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها غربية إلى شمالية غربية 10 الى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:30 من صباح اليوم