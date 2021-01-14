ضبط 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وتشميع 4 مقاهى خلال حملة بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط ومشاركة نائبا قطاع شمال وجنوب مدينة دمياط وبحضور أعضاء إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وقسم الاشغالات ورخص الأنشطة والمحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة استهدفت مراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامات وتم تحرير عدد 10محاضر فورية بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة 50 جنيه بإجمالي غرامات محصلة بمبلغ 500 جنيه، فضلاً عن غلق وتشميع 4 مقهى لتقديم كميات كبيرة من الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

بشن حملة انضباطية لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من الأنشطة والمحال والمطاعم داخل أحياء مدينة دمياط.

جانب من الحملة

مصادرة الشيش