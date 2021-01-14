صور.. سكرتير مساعد أسيوط يعاين أراضى أملاك الدولة لتسعيرها

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار المعاينات لأراضى أملاك الدولة التى قدم أصحابها ملفات تقديم تقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها، لافتا إلى أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة قد قام بمتابعة العمل فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بالنزول إلى أرض الواقع لتحديد وتسعير بعض هذه الاراض بنطاق مركز أبوتيج.

وأوضح إنه تمت المعاينة بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن من بينها متخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلى الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة وأملاك الدولة بمركز أبوتيج ويسرى كامل رئيس مركز أبوتيج.

وشدد محافظ أسيوط على عدم السماح بأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب" مشيراً إلى تكثيف أعمال التقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضى أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين مضيفاً أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقاً للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.



السكرتير المساعد يواصل جولاته الميدانية لتسعير أراضي أملاك الدولة