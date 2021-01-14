صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد معهد أبو حليمة الإبتدائى بإدارة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمعهد أبو حليمة الإبتدائي بإدارة أرمنت التعليمية الأزهرية، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمشروع قبل لجنة الاستلام المزمع انعقادها الأحد المقبل.

وخلال الجولة قال رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أن معهد أبوحليمة الابتدائي الأزهري " رياض أطفال - ابتدائي " هو صرح تعليمي يضاف للمنظومة التعليمية الأزهرية التي تتكامل في جميع مقوماتها، ويقوم بتنفيذ هذا المشروع المتميز شركة الإنتاج الحربي وبإشراف المهندس صابر عبد العظيم، والفنيين أحمد عطا حسنين وعرابي كمال عرابي من الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وأشار المهندس أحمد بغداداي بدري مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن المبنى يتكون من أربعة أدوار حيث يوجد مصلى وميضة ودورة مياه مدرسين ودورة مياه مدرسات وغرفه تغذية وغرفة زائرة صحية وغرفة أخصائي اجتماعى ودورة مياه تلاميذ ودورة مياه طالبات ومخزن وبوفيه وذلك بالدور الأرضي، أما الدور الأول علوى فيحتوي على 4 فصول رياض أطفال وعدد 2 غرفة إدارة ودورة مياه رياض أطفال وغرفة انشطة بينما يتكون الدور الثانى علوى من معمل وغرفة تحضير وعدد 2 وغرفة إدارة وغرفة شيخ المعهد وعدد 2 فصل دراسي وصالة كمبيوتر، كما يشتمل الدور الثالث علوى على عدد 5 فصول دراسية وغرفة إدارة وصالة أنشطة، أما الدور الرابع علوى فيتكون من 5 فصول دراسية وغرفة إدارة وصالة مكتبة.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، خلال الشهور الماضية ثورة في الإنشاءات منها إنشاءات حديثة ورفع كفاءة وإعادة تطوير يمثل نقلة غير مسبوقة فى الإنشاءات والمباني الحديثة وعمليات الإحلال والتجديد وتجهيز كامل للمعاهد وتزويدها بكافة الوسائل الحديثة وبميزانيات ضخمة، فمن معهد باويل الابتدائي الإعدادي بإدارة إسنا شرق، ومروراً بمعهد حاجر المساوية ومعهد الكيمان الإعدادي والثانوي وسور معهد الحبيل وإحلال وتجديد معهد الرزيقات بحري وقاعات رياض الأطفال بمعهد الأقصر الابتدائي حتى تكون فى صورة لائقة بالعملية التعليمية، لخدمة طلبة محافظة الأقصر الأزهر وتتم هذه الإنشاءات طبقاً لمواصفات الجودة والاعتماد التي تهيئ للطالب مناخاً تعليمياً متميزاً وترتقي بالتعليم الأزهري على كافة المستويات بجانب استراحة الأزهر الشريف هذا المبنى الفندقي الجديد علامة مضيئة للأزهر على أرض التاريخ والحضارة.



تجهيزات معهد أبو حليمة الإبتدائى بإدارة أرمنت



جولة رئيس المنطقة فى معهد أبو حليمة الإبتدائى بإدارة أرمنت



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد معهد أبو حليمة الإبتدائى