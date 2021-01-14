صرف الإسكندرية ترفع تراكمات المياه من أماكن تجمعها بعد هطول الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

تحركات موسعة قام بها اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لأماكن تجمعات المياه والسيولة المرورية وذلك لنوة الفيضة منذ صباح اليوم الخميس ، لحظة تساقط الامطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة علي جميع مناطق المحافظة والنقاط الساخنة

وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن اللواء محمود نافع قام منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس مرورا بتمركزات نفق كليوباترا ومتابعة تواجد السيارات والبدالات اسفل الكوبري لمتابعة مدي جاهزيتها ومرورا بمنطقة شرق نقطة فندق ازور للاطمئنان علي جاهزية السيارات والاطمئنان علي استعداد المشروع العاجل لخط طرد 500.

وفي نفس ذات السياق قام بالمرور علي منطقة نادي المهندسين وفندق الوردة وشيراتون المنتزه وتم توثيق عدم تواجد اي تجمع لمياه الامطار مع سيولة الحركة المرورية وبالمرور عَلِي منطقة المنتزه أول أسفل نفق المندره قام بمتابعة التمركزات ورغم شدة الامطار لم يحدث اي تجمع لمياه الامطار مع السيولة المروريه

كما توجه الي منطقة المنتزة ثاني قام سيادته بمتابعة المشروع العاجل بالدفع أسفل السكة الحديدية ولَم بتلاحق اي تجمع لمياه الامطار هناك مرورا بشارع مصطفي كامل حيث جاهزية البدالات هناك وسيولة حركة المرور

أما مناطق غرب والعجمي والعامرية ومسجد الفرقان والجراري ووسط فكانت أمطار خفيفه وتم متابعة التمركزات والبدالات ولم يحدث أي تعثر مروري أو أي تجمع لمياه الأمطار، وقد شارك في النوه العديد من سيارات المعدات والبدالات وسيارات الشفط والنافورى.

صرف الاسكندريه يتابع اماكن تجمع المياه

شفط المياه من الشوارع