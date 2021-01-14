اليوم السابع
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"صحة الغربية": 70 فريقا يتابعون حالات الإصابة بكورونا على مستوى المحافظة.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 06:47 م
"صحة الغربية": 70 فريقا يتابعون حالات الإصابة بكورونا على مستوى المحافظة.. صور
الغربية عادل ضرة

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار "100 مليون صحة"، وفقا لتصنيف الحالات وبروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة، لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهناك حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة.

 

وأشار وكيل الصحة، إلى أن الحالات البسيطة تحال إلى العزل المنزلى، بعد أن تحصل من المستشفى على بروتوكول العلاج، ويتم تسجيل بيانتهم وترسل إلى الإدارات الصحية ومديريات الشؤون الصحية والوزارة، حتى يتم متابعتهم بشكل دائم، من خلال فرق العزل المنزلى.

 

وأوضحت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه تم تخصيص 42 فريقا للمتابعة التليفونية للحالات البسيطة، و28 فريق متابعات منزلية للحالات الأكثر خطورة، بإجمالى 70 فريقا على مستوى المحافظة، مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الالكترونى، وأجهزة قياس الاكسجين وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس، طبقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، وإحالة الحالات التى تستدعى الحجز بالمستشفيات المخصصة لذلك على مستوى المحافظة.

الفرق الطبية
الفرق الطبية

 

جانب من متابعة الفرق الطبية للحالات
جانب من متابعة الفرق الطبية للحالات

 

متابعة حالات العزل المنزلى
متابعة حالات العزل المنزلى

 


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