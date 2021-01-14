شكوى من توقف 700 بطاقة تموينية بقرية ظفر بالدقهلية.. والتموين ترد

الدقهلية شريف الديب

اشتكى عدد من أهالى قرية ظفر، التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، من توقف 700 بطاقة تموينية بالقرية منذ ثلاثة أشهر بدون معرفة السبب.

وقال السيد عبد السلام عوض، أحد أهالى القرية المتضررين إنهم فوجئوا بتوقف صرف السلع التموينية الخاصة بهم، فاعتقدوا بأن هناك عطل فى للبطاقة، وبعد فترة تبين أن جميع الأهالى بالقرية لهم نفس المشكلة، فتقدموا إلى مكتب التموين التابعين له فأكد لهم، بأن هناك مشكلة فى البطاقات، وتبين أنه تم توقف صرف للخبز أيضا من المخابز.

وأضاف: "تقدمنا إلى مديرية التموين بالدقهلية بشكوى، لفحص الشكاوى وأكدوا بأن هناك مشكلة فى بيانات أصحاب البطاقات المتوقفة، وسوف يتم بحث الشكوى إلا أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على تقديم الشكوى لم يتم حل المشكلة حتى الآن.

وأشار عبد السلام إلى أن جميع البطاقات المتوقفة هى لأسر تحتاج الدعم بالفعل وتوقف البطاقات أثر بشكل كبير على تلك الأسر، بالإضافة إلى أن عدم الحصول على رغيف الخبز أدى إلى وجود أزمة كبيرة لتلك الأسر.

فيما رد مصدر بمديرية التموين بالدقهلية، موضحا أنه بعد فحص تلك البطاقات تبين أنه لا يوجد أى بيانات لهم داخل الوزارة وقاعدة البيانات، وجاء ذلك أثناء مراجعة بيانات العديد من البطاقات للتحديث تبين أن معظم البطاقات بقرية ظفر والسمارة بمركز تمى الأمديد، بدون أى بيانات، وجار العمل على حل تلك المشكلة.