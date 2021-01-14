اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 12:04 م
خالد صلاح
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سقوط أمطار على شوارع الإسكندرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 10:36 ص
سقوط أمطار على شوارع الإسكندرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.. صور سقوط أمطار بانحاء متفرقة فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم هطول أمطار المتوسطة على أنحاء متفرقة، وذلك في موجه التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء.

وشدد المحافظ علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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سيولة مرورية عقب سقوط الأمطار 
 
 
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انتظام المرور أسفل كوبرى المندرة 
 
 
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شوارع الإسكندرية عقب سقوط الأمطار 
 
 

 


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