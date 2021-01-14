اليوم السابع
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روسيا تعلن استعدادها لتزويد مصر بتكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا (سبوتنيك V)

الخميس، 14 يناير 2021 09:52 م
روسيا تعلن استعدادها لتزويد مصر بتكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا (سبوتنيك V) لقاح سبوتنيك
كتب محمد جمال

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أعلنت سفارة روسيا فى مصر أن موسكو مستعدة لتزويد مصر بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه للقاهرة.

وقالت السفارة عبر موقعها على "تويتر" إن روسيا منفتحة على التعاون الفورى مع مصر وتسليمها كميات كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الشهر الجاري في حال الاستكمال السريع لإجراءات التسجيل.

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وأشارت السفارة إلى أن روسيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة.

ولفت دبلوماسيون روس إلى أن «هذا لن يسمح فقط بتوسيع حملة التطعيم، بل سيساعد أيضا في تطوير إمكانات التجارة الخارجية والاقتصادية لأصدقائنا المصريين».

وأضافوا: «اتضح من التجارب السريرية والتطعيم الجماعى بهذا اللقاح في روسيا ودول أخرى، أن»سبوتنيك V«هو واحد من ثلاثة لقاحات بفاعلية تزيد عن 90 في المئة في العالم».


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