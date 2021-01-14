رسائل "مدح ترامب" وترشيحه لـ"نوبل" استجواب يلاحق جونسون فى البرلمان البريطانى

كتبت: نهال أبو السعود

دافع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عن علاقته مع الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال استجواب من قبل كبار النواب فى لجنة الاتصالات فى البرلمان، وسُئل عما إذا كان قد أعرب عن أسفه فى ضوء "الأحداث الأخيرة" فى واشنطن، عندما اقترح فى عام 2018 أن ترامب قد يستحق جائزة نوبل للسلام.

ووفقا لصحيفة دايلى ميل سألت كاثرين ماكينيل، رئيسة لجنة الالتماسات العمالية، جونسون: "أردت أولاً فقط أن أسألك عن أحد أكثر الالتماسات الإلكترونية شيوعًا التى تم تقديمها إلى البرلمان والتى دعت إلى منع دونالد ترامب من القيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة فى عام 2017.. وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة هل تندم على قولك فى 2018 إن دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام؟".

أجاب جونسون: "أنا أؤيد أن يكون لرئيس وزراء المملكة المتحدة أفضل علاقة ممكنة مع رئيس الولايات المتحدة.. وقد أجريت حديثًا ممتازًا مؤخرًا مع الرئيس المنتخب جو بايدن".

كانت ماكينيل تشير إلى الملاحظات التي أدلى بها جونسون فى مايو 2018 عندما قال: "إذا كان ترامب قادرًا على إصلاح كوريا الشمالية والاتفاق النووي الإيرانى، فأنا لا أفهم سبب عدم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام أكثر من باراك أوباما"، ووفقا للتقرير دائما ما تبادل رئيس الوزراء وترامب المديح بانتظام حيث قال ترامب إن جونسون "يعمل بشكل جيد للغاية".

وجاء هذا التعليق بعد ساعات من حكم المحكمة العليا فى المملكة المتحدة بأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان كان غير قانوني.

من جانبه، ادان جونسون الأسبوع الماضى ما وصفه بـ"المشاهد المخزية" فى مبنى الكابيتول الأمريكي، وقال في اليوم التالي إنه من "الخطأ تماما" التشكيك في الانتخابات الأمريكية وتشجيع المؤيدين على اقتحام مقر الحكومة.