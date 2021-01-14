رئيس جامعة طنطا: حصلنا على المركز الأول فى إنجاز الشكاوى الحكومية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول الجامعة على المركز الأول لإنجاز الشكاوى الحكومية فى المجموعة الثانية للجامعات التى تلقت أقل من 1000 شكوى بنسبة إنجاز 99%، طبقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء خلال العام والأكثر استقبالًا وتفاعلًا مع شكاوى والتماسات المواطنين خلال عام 2020.

وأشار إلى أن الجامعة استقبلت 562 شكوى تم حسمها والرد عليها بالكامل وذلك تفعيلًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم التواصل مع الطلاب والعاملين والمواطنين بوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة عنهم وتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً حرص الجامعة على تلقى ورصد والاستجابة لتلك الشكاوى.

من جانبه، ثمن رئيس جامعة طنطا جهود منظومة الشكاوى الحكومية فى التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع الشكاوى، لدعم التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية والاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف المجالات.