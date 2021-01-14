رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام دورة لغة الإشارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من ختام دورة لغة الإشارة لخدمة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ينظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور طارق ذكي منسق البرنامج.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات الصعيد، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتعبير عن احتياجات تلك الفئة المهمة من المجتمع، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق ذكي، أن البرنامج التدريبي للدورة استمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري، وأن المتدربين في المستوي الأول حصلوا على عدد من المهارات المعرفية في لغة الإشارة منها كيفية التعارف، والحروف، وعد الأرقام، والأسرة، والعلاقات، والوظائف، والحيوانات والطيور.

يذكر أن الدورة شارك فيها 25 طالب وطالبة بالمستوى الأول منهم باحثين في الماجستير، ويحاضر فيها أماني بخيت مدربة لغة الإشارة، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة تتيح لهم فرص عمل في ذات المجال.



دورة لغة الاشارة بجامعة سوهاج (1)



دورة لغة الاشارة بجامعة سوهاج (2)