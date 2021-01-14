اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعافى وخروج 4 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

الخميس، 14 يناير 2021 04:11 م
تعافى وخروج 4 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا المتعافون
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشفي قفط التعليمي جنوب محافظة قنا، اليوم، الخميس، عن تعافي وخروج  4 حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن المستشفى سجل خروج 4 حالات من مصابى كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلي 50 حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت إسراء جمال، المشرف الطبى بالمستشفى، أن الحالات التى خرجت منهن 3 سيدات إحداهن كانت فى العناية المركزة وحالتها سيئة، كما أن جميعهم فوق الخمسين عاما، ورجل يبلغ من العمر 52 عاما، ومصاب بأمراض مزمنة.

 

 


حالات كورونا

مستشفى عزل

مستشفى قفط

صحة قنا

اخبار محافظه قنا

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة