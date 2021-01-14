تعافى وخروج 4 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن مستشفي قفط التعليمي جنوب محافظة قنا، اليوم، الخميس، عن تعافي وخروج 4 حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم العلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن المستشفى سجل خروج 4 حالات من مصابى كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلي 50 حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت إسراء جمال، المشرف الطبى بالمستشفى، أن الحالات التى خرجت منهن 3 سيدات إحداهن كانت فى العناية المركزة وحالتها سيئة، كما أن جميعهم فوق الخمسين عاما، ورجل يبلغ من العمر 52 عاما، ومصاب بأمراض مزمنة.