تسجيل 13 حالة شفاء ووفاة واحدة بفيروس كورونا فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 13 حالة شفاء وحالة وفاة و2 حالة إيجابية، وحجز 15 حالة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و95 حالة عزل منزلى، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 76 حالة، و262 حالة إيجابية.

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم، وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وقام عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.