وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 198 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفا و727 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 213 ألفا و603 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و146 ألفا و763 شخصا بعدما تماثل 17 ألفا و652 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.