وأكد أن "الديمقراطية يجب أن تسود دائماً على العنف، وأنا واثق من أن المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة سوف تتعامل مع هذا التحدي"، وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي إلى أن أحداث الكونجرس الأسبوع الماضي "غير مقبولة على الأطلاق"، واصفاً إياها بأنها "كانت صادمة".