وبينت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه يحق لأي شخص يعيش على الأراضي الأردنية، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف شخص في المنصة الوطنية لتلقي المطعوم.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش "لقد أدرج الأردن اللاجئين في خطته الوطنية للاستجابة منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن الحد من انتشار كورونا يستلزم تمكين الأشخاص الأكثر ضعفًا من الحصول على اللقاحات، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.

يهدف الأردن إلى تطعيم 20 في المئة من سكانه ضد الفيروس خلال الأشهر المقبلة، إذ تم شراء نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح.