

وأضافت:" حتى أكثر شركاء الولايات المتحدة قرباً لم يتمكنوا من قبول مثل هذا الهجوم على القيم الغربية، وهم من الذين بالتأكيد لا يتسمون بمشاعر دافئة تجاه دونالد ترامب"، وتابعت زاخاروفا: "أن قرار منصات الإنترنت الأمريكية حجب رئيس الدولة يمكن مقارنته بانفجار نووى في البيئة السيبرانية"، مشيرة إلى أن الخوف ليس من الدمار بل من العواقب.

وأضافت: "تم توجيه ضربة للقيم الديمقراطية، التى أعلنها المجتمع الغربى، بضربة واحدة، وبين عشية وضحاها تلقى كل من المدافعين عن الشبكة المظلمة والمدافعين عن الرقابة الصارمة حجة قوية للدفاع عن سياساتهم وبدأت إعادة تشكيل سوق الإعلام وأكبر هجرة رقمية".