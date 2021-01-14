اليوم السابع
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الجوع كافر.. حوت ضخم يلجأ إلى حيلة مذهلة لالتهام كمية هائلة من الأسماك

الخميس، 14 يناير 2021 03:31 م
الجوع كافر.. حوت ضخم يلجأ إلى حيلة مذهلة لالتهام كمية هائلة من الأسماك فم الحوت
كتب سمير حسنى

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تلتهم الحيتان البالغة 3600 كيلو جراما من الأسماك يوميا، أى ما يعادل 1.5 مليار سعرة حرارية، هذه الكميات الهائلة من البروتين التى يحتاجها الحوت يوميا، تجعله يلجأ أحيانا إلى طرق غير تقليدية للحصول على تلك الكميات، حيث انتشر فيديو مذهل على تويتر، يظهر فيه حوتا في خليج تايلاند جنوب شرق أسيا، يلجأ إلى حيلة احترافية لالتهام أكبر كمية ممكنة من الأسماك "عبر مصيدة هائلة".

 

 

 

 

الحيلة المذهلة التي يقوم بها الحوت، تبدو غريبة بعض الشئ، حيث يفتح الحوت فمه بشكل كبير ليتحول إلى مكان أجوف يشبه البحيرة المغلقة، حيث تتجمع فيها كميات هائلة من الأسماك ثم يطبق الحوت فمه ليحصل على مراده من الكميات الهائلة من الأسماك.

 


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خليج تايلاند

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