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الأمم المتحدة تحث السياسيين فى أوغندا الامتناع عن خطاب الكراهية خلال الانتخابات

الخميس، 14 يناير 2021 12:00 م
الأمم المتحدة تحث السياسيين فى أوغندا الامتناع عن خطاب الكراهية خلال الانتخابات أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى ضمان إجراء الانتخابات بشكل شامل بطريقة شفافة وسلمية  للانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس.

 

وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن جوتيريش يشعر بالقلق إزاء التقارير التى تتحدث عن أعمال عنف وتوترات فى أجزاء من أوغندا قبل هذه الانتخابات، ويدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية والترهيب والعنف، مؤكدا "يجب حل أى نزاع انتخابى بالوسائل القانونية والسلمية".

 

كما دعا الأمين العام السلطات الأوغندية، ولا سيما قوات الأمن، إلى ضبط النفس خلال هذه الفترة والعمل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان الراسخة، وجدد الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم جهود البلاد لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر.


الأمم المتحدة

أوغندا

جوتيريش

اخبار اوغندا

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