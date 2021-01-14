اليوم السابع
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استحداث نظام إليكترونى جديد بإسعاف بنى سويف لتقليل زمن الاستجابة

الخميس، 14 يناير 2021 03:00 ص
استحداث نظام إليكترونى جديد بإسعاف بنى سويف لتقليل زمن الاستجابة الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير مرفق إسعاف بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير مرفق إسعاف بنى سويف، إنه تم استحداث نظام جديد الكترونى لتقليل زمن الاستجابة ووصول السيارات إلى محل البلاغات، مشيرا إلى أنه يتم تدوين البلاغات إلكترونيا ومتابعة البلاغ فى المراحل المختلفة وحتى الانتهاء من تقديم الخدمة المطلوبة.

وأضاف مدير مرفق إسعاف بنى سويف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدريب كافة الأطقم الطبية ورفع الكفاءة الفنية لتلك الأطقم من خلال دورات تدريبية مستمرة، بالإضافة إلى التدريب الميدانى لتلك الأطقم الطبية لرفع كفاءة تلك الأطقم لتواكب التطورات الأخيرة فى مجال الإسعاف.

وأكد أن هناك متابعة يومية على مدار الساعة للأطقم وسيارات الإسعاف ومدها بكافة المستلزمات والأدوية الطبية المطلوبة، مشيرا إلى أن مخازن المرفق بها مخزون من تلك الأدوية والمستلزمات الطبية التى تساعد فى تقديم الخدمة الطبية المطلوبة على أكمل وجه.
 

 


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