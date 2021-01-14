استحداث نظام إليكترونى جديد بإسعاف بنى سويف لتقليل زمن الاستجابة

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير مرفق إسعاف بنى سويف، إنه تم استحداث نظام جديد الكترونى لتقليل زمن الاستجابة ووصول السيارات إلى محل البلاغات، مشيرا إلى أنه يتم تدوين البلاغات إلكترونيا ومتابعة البلاغ فى المراحل المختلفة وحتى الانتهاء من تقديم الخدمة المطلوبة.

وأضاف مدير مرفق إسعاف بنى سويف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تدريب كافة الأطقم الطبية ورفع الكفاءة الفنية لتلك الأطقم من خلال دورات تدريبية مستمرة، بالإضافة إلى التدريب الميدانى لتلك الأطقم الطبية لرفع كفاءة تلك الأطقم لتواكب التطورات الأخيرة فى مجال الإسعاف.