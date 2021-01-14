إيمان حماد مستشارا لشئون المكتبات.. و"الصوينع" لشئون ذوى الإعاقة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدر الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، قرار رقم "17" الصادر لشهر يناير2021، بتعيين الدكتورة إيمان حماد المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، مستشاراََ لرئيس الجامعة لشئون المكتبات.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن القرار جاء بهدف وضع الخطط التطويرية والسياسات الحديثة، ومتابعة كافة أعمال جميع وحدات المكتبات بالجامعة والمكتبة المركزية ومشروع المكتبة الرقمية، الأمر الذي يعود بالنفع على طلاب ومنتسبي الجامعة ويحقق لهم الإستفادة القصوى علي صعيد المعلومات المطبوعة والإلكترونية.

وأصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أيضا قرار رقم "20" لشهر يناير لعام 2021م، بتعيين الدكتور عماد الدين كمال الصوينع مدير مركز نور البصيرة، مستشاراً لرئيس الجامعة لشئون ذوى الإعاقة.