إضافة جهاز أشعة تداخلية فى الكبد بجامعة المنيا بقيمة 7 ملايين جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، إنه تم إضافة مجموعة من الأجهزة المتميزة فى عالم الطب، ومنها جهاز الأشعة التداخلية فى الكبد بسعر 7 ملايين ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى كافة أنواع المناظير، هذا إلى جانب إصلاح جهاز الأشعة المعطل فى قسم النساء، كذلك صيانة وإصلاح جهاز تفتيت الحصاوى، وإضافة جهاز جديد لتفتيت الحصاوى .

وأوضح أن تلك الإنجازات سوف تساهم فى توفير الخدمة الطبية المتميزة لما يقرب من 95% داخل المحافظة، وقد تم توفير الكوادر الطبية المتخصصة لتلك المستشفيات.

في سياق آخر، كما أطلقت الجامعة أكبر مهرجاناً للأنشطة الطلابية من نوعه لطلابها عن بعد "أونلاين"، فى المسابقات الثقافية والفنية والتشكيلية والرياضية والاجتماعية والعلمية والكشفية والاتحادات الطلابية، تحت شعار "النشاط الطلابى.. حياة"، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 20 فبراير 2021؛ حرصا من الجامعة على استمرار الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بها، وتنمية وبث روح البهجة والإبداع، وخلق أجواء من التنافس بين الطلاب، فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يستهدف استحداث أساليب مبتكرة فى ممارسة الأنشطة الطلابية أونلاين عبر الوسائل التكنولوجية، ومنصات التواصل الإلكترونية؛ لإشراك أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، والطلاب من متحدى الإعاقة فى الأنشطة، وتغيير طرق التفكير التقليدية فى ممارسة النشاط وتوظيفه فى حياتهم اليومية.