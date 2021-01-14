اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 25164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1244 وفاة

الخميس، 14 يناير 2021 08:34 ص
ألمانيا تسجل 25164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1244 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 25164 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و978590.

وكشف إحصاء المعهد عن رصد 1244 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 43881.

وكان قد قرر الائتلاف الحكومى الألماني، المكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطى واليسار والخضر، تغيير الخطط لبدء المدرسة مرة أخرى اعتبارًا من الشهر المقبل.

وابتعد الحزب الاشتراكى الديمقراطى عن خطة عضو مجلس الشيوخ عن التعليم، ساندرا شيريس، لإلزام الخريجين بالعودة إلى المدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل، والتى تشير إلى ضرورة تقديم الفصول الدراسية 10 و 12 و 13 فى مجموعات أصغر - حتى لو كانت فى نصف حجم المجموعة فقط، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك دعم رقمى للطوارئ.


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