اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 03:19 م
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ألتماير يتوقع نمو اقتصاد ألمانيا بقوة أقل من المتوقع فى 2021

الخميس، 14 يناير 2021 03:17 م
ألتماير يتوقع نمو اقتصاد ألمانيا بقوة أقل من المتوقع فى 2021 وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير
رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير اليوم الخميس إن الاقتصاد سينمو على الأرجح بقوة أقل هذا العام من توقع سابق إذ أن الوضع الراهن فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 أسوأ بكثير مما توقعه أي أحد.

وأشارت أحدث توقعات الحكومة في أكتوبر إلى نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 4.4 بالمئة في 2021. ومن المقرر أن تُحدّث برلين توقعها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات للناتج المحلي الإجمالي صدرت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الاقتصاد انكمش خمسة بالمئة في 2020، وهو ما يقل عما كان متوقعا ويمثل انكماشا أقل مما شهدته البلاد خلال الأزمة المالية العالمية إذ ساعدت إجراءات الإنقاذ والتحفيز الحكومية في تخفيف صدمة جائحة كوفيد-19.

 

ألمانيا

بيتر ألتماير

اقتصاد ألمانيا

كورونا فى ألمانيا

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