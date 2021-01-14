اليوم السابع
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"آثار الإسكندرية": قلعة قايتباى لم تتأثر بنوة الفيضة بسبب مشروع الحماية.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 09:53 م
"آثار الإسكندرية": قلعة قايتباى لم تتأثر بنوة الفيضة بسبب مشروع الحماية.. صور قلعة قايتباى بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، أن مشروع الحماية الذى يتم تنفيذه بقلعة قايتباى بالإسكندرية حاليا قد ساهم فى حماية القلعة من التأثر بتداعيات نوة الفيضة الكبرى اليوم، مشيرا إلى أن القلعة لم تتأثر بارتفاع أمواج البحر، حيث كانت القلعة تشهد فى السنوات الماضية دخول مياه البحر من الشبابيك الساحلية الخاصة بالسراديب الساحلية، مما يؤدى إلى تجمع المياه أسفل القلعة، وذلك نتيجة ارتفاع الأمواج فى تلك النوة.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن نسبة إنجاز مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى بلغت 70% وهو أضخم مشروع حماية بحرية لموقع أثرى على سواحل الشواطئ المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن حاجز أمواج، مشاية خرسانية "كوبرى" على الطراز المملوكى ومدة تنفيذ المشروع 20 شهرا بخلاف النوات تاريخ تسليم المشروع 2021 وتقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بناء على موافقة اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار.

وقد بدأ تنفيذ المشروع فى أغسطس 2018 وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 20 شهرا يتخللها أوقات النوات، وتم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة، والمشروع جاء بتكلفة 267 مليون جنيه، ويتم إنشاء حاجز الأمواج على مساحة 550 مترا، بالإضافة إلى إنشاء مشاية خرسانية "كوبرى" على الطراز المملوكى، وتم تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشى بطول 300 م بأحجام مختلفة ما بين 3 أطنان، و7 أطنان، و15 أطنان، وسيتم عمل خوازيق خرسانية بقطر 50 سم حول القلعة وحقن لكافة الفجوات الصخرية لحماية قلعة.

أسفل قلعة قيتباى
أسفل قلعة قيتباى

 

السراديب
السراديب

 

الشبابيك الساحلية
الشبابيك الساحلية

 

سراديب قلعة قيتباى
سراديب قلعة قيتباى

 

قلعة قايتباى
قلعة قايتباى

 

محمد متولى
محمد متولى

 

مشروع الحماية
مشروع الحماية

 


اثار الاسكندرية

قلعة قايتباى

حماية الشواطئ

نوة الفيضة

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