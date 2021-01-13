يوتيوب يعلق قناة ترامب بسبب انتهاك السياسات المناهضة للتحريض على العنف

قال موقع يوتيوب التابع لمجموعة ألفابت يوم الثلاثاء، إنه علق قناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب انتهاكها السياسات المناهضة للتحريض على العنف بعد هجوم أنصاره الأسبوع الماضي على مبنى الكونجرس.

ونأت منصات وشركات التواصل الاجتماعي بنفسها واتخذت إجراءات ضد من شجعوا أو شاركوا في أحداث العنف في واشنطن.

وقال يوتيوب في بيان إن قناة ترامب ممنوعة الآن من تحميل فيديوهات جديدة أو البث الحي لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.

كما منعت الشركة التعليقات على الفيديوهات في القناة.

وذكرت أن تعليق قناة ترامب يأتي بعد تعليقات أدلى بها في مؤتمر صحفي تم بثه على المنصة صباح الثلاثاء.

جاء تحرك يوتيوب ضد الرئيس الأمريكي بعدما أبلغت جماعات أمريكية مدافعة عن الحقوق المدنية رويترز أنها تستعد لتنظيم حملة مقاطعة من المعلنين ضد الشركة إذا لم تحذف القناة.