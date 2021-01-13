وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى المحلة لمتابعة انتظام سير العمل.. صور

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفى المحلة العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافى لاحتياجات مرضي الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .