اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يناير 2021 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى المحلة لمتابعة انتظام سير العمل.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 11:52 م
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى المحلة لمتابعة انتظام سير العمل.. صور جولة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفى المحلة العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافى لاحتياجات مرضي الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (1)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (1)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (2)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (2)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (3)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (3)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (4)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (4)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (5)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (5)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (6)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (6)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (7)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (7)

مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (8)
مرور مسائي لوكيل وزارة الصحة بالغربية (8)

 


اخبارمصر

أخبار عاجلة

وكيل وزارة الصحة بالغربية

المستشفى العام بالمحلة

الاكسجين الطبيى

الغربية

الرعاية الصحية

كورونا

مستشفى المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة