وساطة مفاوضات السلام السودانية تعقد اجتماعا مع أطراف اتفاق جوبا بالخرطوم

الخرطوم أ ش أ

عقدت وساطة مفاوضات السلام السودانية، من دولة جنوب السودان، اجتماعا اليوم الأربعاء فى الخرطوم، مع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وشارك فى الاجتماع توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة، وعضوا مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، وعدد من قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

وقال المستشار توت قلواك، فى تصريح صحفي، "إن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات الحالية لتنفيذ اتفاقية السلام وكافة القضايا ذات الصلة بها"، مشيرا إلى أنه تلقى تقريرا من عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى بشأن ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الاتفاقية وعمل اللجان المشتركة بين أطراف العملية السلمية.

وأعرب عن شكره وتقديره لدور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، والحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لاهتمامهم وحرصهم على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، منوها بما تم إحرازه فى هذا الجانب والمتمثل فى تكوين اللجان، واستقبالهم ولقاءاتهم بقادة الحركات المسلحة فى الخرطوم.

وأوضح رئيس لجنة الوساطة الجنوبية أن زيارته للسودان تأتى تنفيذاَ لتوجيهات الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بمتابعة ملف السلام فى السودان، قائلا "إن اجتماعا سيعقد غدا مع كل أطراف اتفاقية السلام لمناقشة مشاركتهم فى المجالس التشريعية، وحكومات الولايات، والحكومة المركزية".

وأضاف أن المواطنين السودانيين انتظروا طويلا السلام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، وأن كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ستتوافق فى القريب العاجل على تشكيل الحكومة الجديدة لتضطلع بمهامها فى معالجة القضايا الملحة للمواطنين.