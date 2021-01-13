اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير خارجية السودان يشيد بدور تشاد فى اتفاق جوبا للسلام

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:00 ص
وزير خارجية السودان يشيد بدور تشاد فى اتفاق جوبا للسلام وزير خارجية السودان عمر قمر الدين
أ ش أ

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أكد وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، أن تشاد لعبت دورًا محوريًا فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتربطة باتفاق جوبا لسلام السودان، وعاد إلى الخرطوم، الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بعد زيارة رسمية لدولة تشاد استغرقت يومًا واحدًا، وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، في تصريح صحفي في مطار الخرطوم، إن زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي، لتشاد كانت مثمرة بكل المقاييس وشكلت فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا أنه تم إطلاع القيادة التشادية على الأوضاع في السودان، وما يحدث على الحدود الشرقية، فضلًا عن سير عملية السلام في دارفور، وأن الجانب التشادي أبدي تفهمًا كبيرًا لقضايا السودان.
 
أضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين حكومتي البلدين للتشاور حول قضايا التجارة وفتح آفاق أرحب لرجال الصناعة في البلدين، وأن البلدين سيعملان بتنسيق تام بشأن ملف السودان في الاتحاد الإفريقي وذلك خلال انعقاد قمة الاتحاد المرتقبة في فبراير المقبل.

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اتفاق جوبا

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