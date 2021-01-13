هطول أمطار غزيرة فى سوريا وإغلاق موانئ الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب وكالات

أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السورى "بسبب سوء الأحوال الجوية" بدءا من مساء اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت المديرية العامة للموانئ إغلاق الموانئ باستثناء ميناء البسيط وإيقاف أعمال الصيد البحرى ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدأت مساء اليوم العاصفة التى تعرف شعبيا لدى البحارة باسم "نوة الفيضة الكبيرة" على الشواطئ السورية، وثمة بحارة وصيادون كانوا توقعوا قبل أسبوع أن تبدأ العاصفة اليوم، وذلك اعتمادا على خبرة متوارثة عبر الأجيال، بينما شهدت مناطق الساحل أمطارا، بعد احتباس طويل.

ويأتى ذلك وسط حالة غير مألوفة من تأخر الأمطار، وصحو طويل الأمد، وارتفاع فى درجات الحرارة حتى اقترب الطقس من أن يكون صيفيا، ووسط مخاوف من تأثير ذلك على الإنتاج الزراعي.

وقد كتب وزير الزراعة السورى حسان قطنا عبر صفحته الشخصية فى الفيسبوك قبل ساعتين من الآن يبشر ببدء "خيرات السماء".