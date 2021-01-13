نائب محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المواطنين ووحدة صحة القلعة والبراهمة بقفط

قنا صابر سعيد

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز قفط لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات، وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حازم عمر أهمية المراكز التكنولوجية فى تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

كما أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية القلعة والمركز الصحى بقرية البراهمة بمركز قـفط ضمن الوحدات التى تعمل 24 ساعة فى اليوم وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى رئيس مدينة قفط.

وتابع نائب المحافظ سير العمل بالوحدتين الصحيتين للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية وادوات مكافحة العدوي، موجهاً بتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حازم عمر، على استمرار زياراته الميدانية للوحدات الصحية بالقرى والنجوع لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بتلك القرى.