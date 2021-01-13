نائبة ديمقراطية: المهاجمون المؤيدون لترامب "إرهابيون" جعلهم الرئيس متطرفين

كتبت ـ نهال أبو السعود

وصفت النائبة جودى تشو وهى ديمقراطية من كاليفورنيا المهاجمين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بأنهم "إرهابيون" جعلهم ترامب متطرفين خلال كلمتها اثناء جلسة عزل الرئيس.

قالت تشو: "لقد تعرضنا للهجوم من قبل الإرهابيين، ولكن هذه المرة كان الإرهابيين متطرفين هنا فى الولايات المتحدة والأسوأ من ذلك أنهم اصبحوا متطرفين من قبل الرئيس، الذى كذب عمداً على أنصاره بأن الانتخابات قد سرقت ثم أخبرهم متى يحضرون العاصمة وأين يقيمون مظاهرتهم ومن يوجهون غضبهم إليه"، وأضافت أن الحاجة إلى عزل ترامب من منصبه لا يمكن أن تكون أكثر أهمية من أى وقت مضى.

وقالت تشو "من الخطر للغاية أن يظل فى منصبه يجب أن يحاسب دونالد ترامب.. يجب عزله".

وقبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء، على بند المساءلة الذى يتهم الرئيس الجمهورى بالتحريض على التمرد فى خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضى قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، فى واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدى هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذى لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفى من الوقت أو الرغبة السياسية فى عزله.