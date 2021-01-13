"مياه دمياط" تعلن موعد تشغيل مشروع الصرف الصحى لعزبة جلال

فريق المحافظات

في استجابة لما نشرة اليوم السابع تحت عنوان "شكوى أهالى عزبة جلال – مركز الزرقا – محافظة دمياط"، ردت الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، قائلة: "نحيط أن الهيئة القومية قد قامت من الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى قرية سيف الدين وتم تسليمه ابتداء من تاريخ 30/6/2016.

وأضافت: "تمت مخاطبة الوحدة المحلية لقرية سيف الدين بموافتنا بخريطة للحيز العمراني لقرية سيف الدين موقعا عليها المنطقة المطلوبة مد خدمة الصرف الصحي اليها وعدد المستفيدين بخطابنا رقم 680 بتاريخ 15/12/2020".

وكانت القارئة مها نصرالدين قد أرسلت عبر خدمة صحافة المواطن شكوى لمعاناة أهالى عزبة جلال التابعة لمنطقة سيف الدين مركز الزرقا بمحافظة دمياط من عدم توصيل مواسير الصرف الصحى بالشارع، مضيفة: قمنا بسداد قيمة توصيل الخدمة مطالبة بضرورة توصيل الصرف الصحى للمنطقة فى أقرب وقت لحل هذه المشكلة مع تراكم مياه الصرف حول المنازل .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.