منح 35 مسئولا من رؤساء مدن ومراكز الغربية الضبطية القضائية لمواجهة كورونا

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 35 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم بمحافظة الغربية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ونص القرار رقم 133 لسنة 2021، الصادر من وزير العدل بتخويل 35 من مسئولي محافظة الغربية بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 حظر إقامة أى حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها، وكذا عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.



قرار وزير العدل 1



قرار وزير العدل 2