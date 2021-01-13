اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مكتب التحقيقات الفيدرالى: لا تسامح مع "الوحشية" فى أحداث الكونجرس

الأربعاء، 13 يناير 2021 12:00 ص
مكتب التحقيقات الفيدرالى: لا تسامح مع "الوحشية" فى أحداث الكونجرس اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس
واشنطن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن ستيفن دى أنتونو، إن مكتب التحقيقات لن يتسامح مع "الوحشية التى شاهدها الشعب الأمريكى بصدمة وعدم تصديق" فى 6 يناير الجارى فى الكونجرس الأمريكي.

وأضاف دى أنتونو، فى مؤتمر مشترك فى واشنطن مع القائم بأعمال المدعى الأمريكى مايكل شيروين نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالى لن يدخروا جهداً فى هذا التحقيق".

وأشار ستيفن دى أنتونو، إلى أنه منذ وقوع هذه الأحداث عمل مكتب التحقيقات الفيدرالى مع مكتب المدعى العام للولايات المتحدة "وشركاؤنا فى إنفاذ القانون هنا فى العاصمة وفى جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن الغرض من ذلك كان اعتقال العديد من الأفراد "الذين شاركوا فى التدمير".

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن، فقد تلقى المكتب أكثر من 100 ألف نصيحة إعلامية رقمية حتى صباح الثلاثاء.

 


ترامب

انصار ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكية

الكونجرس الامريكى

اقتحام الكونجرس

دونالد ترامب

مظاهرات أمريكا

أخبار أمريكا

الشرطة الامريكية

احتجاجات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكونجرس يواجه شغب أنصار ترامب.. زعيم الديمقراطيين: يجب تطبيق حظر السفر على من شاركوا فى اقتحام المبنى.. اعتقال أحد المشتبه بعلاقتهم بأحداث العنف.. و10 مشرعين جمهوريين قد يصوتون لصالح محاكمة ترامب برلمانيا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:00 م

وزارة العدل الأمريكية: لن نتسامح مع من اقتحموا الكونجرس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:55 م

القائم بأعمال المدعى العام فى واشنطن: تحقيقات اقتحام الكونجرس قد تمتد طويلا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:39 م

مكتب التحقيقات الفيدرالى: تلقينا أكثر من ألف دليل عبر الديجيتال حول اقتحام الكونجرس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة