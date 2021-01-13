معاون محافظ بنى سويف يتابع التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة

بنى سويف هانى فتحى

تفقد محمد جبر معاون محافظ بنى سويف موقف السيارات بمحى الدين بمدينة بنى سويف، وذلك لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل المواصلات العامة، مشيرا إلى تكليفات المحافظ بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من ناحية،فضلا عن تجنب دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن والمرافق العامة والأسواق ومواقف السيارات.

كما تم التأكيد على تنفيذ تكليفات المحافظ لمسؤولى مشروع المواقف باستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدورى للمواقف وسيارات الأجرة، والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد البينى بين المواطنين،والتنسيق بين إدارة المرور ومشروع المواقف لتقليل الزحام والتكدس ، ومتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات بالمواقف والطرق أثناء السير.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الثلاثاء تحرير 112 محضراً لمواطنين لمخالفتهم ارتداء الكمامة،بالإضافة إلى فض 11سوق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية،بجانب فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها فى أماكن مغلقة،فى حين تم غلق عدد 8 مراكز "سناتر"للدروس الخصوصية،فيما تم غلق 83 محل ومنشأة تجارية بمركز ومدينة بنى سويف لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية،وتفعيل تحصيل غرامة فورية على غير المتلزمين بارتداء الكمامات الواقية،بالإضافة إلى مواصلة الجهود الخاصة بالحد من التجمعات داخل الأماكن المغلقة ومنع إقامة التجمعات بسرادقات الأفراح و العزاء والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.