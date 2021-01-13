اليوم السابع
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محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز ومدينة طهطا لبلوغه سن المعاش.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:46 م
محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز ومدينة طهطا لبلوغه سن المعاش.. صور جانب من التكريم
سوهاج محمود مقبول

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كرم اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، على محمد رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد "المعاش"، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وقدم محافظ سوهاج درع المحافظة وشهادة تقدير لـ"رفاعى" نظرا لمجهوداته طوال فترة عمله بالمحافظة، والتي شغل فيها العديد من المناصب، مؤكدا أنه مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، متمنياً له التوفيق في المرحلة القادمة.

وأعرب "رفاعى" عن شكره للسيد المحافظ، وجميع القيادات التي تعاون معها خلال فترة عمله من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، متمنيا لسوهاج وشعبها دوام التقدم والازدهار.

 

المحافظ يكرم رئيس مركز طهطا (1)
المحافظ يكرم رئيس مركز طهطا 
 
 
المحافظ يكرم رئيس مركز طهطا (4)
جانب من الحفل

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