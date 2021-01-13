اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يناير 2021 10:22 م
خالد صلاح
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محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج بحى غرب.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 09:17 م
محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج بحى غرب.. صور المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج
فريق المحافظات

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افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نفق الشهيد اللواء نبيل فراج بحي غرب سوهاج، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة النفق، ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق بيئة حضارية للمواطن السوهاجي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام رئيس حي غرب.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير النفق بطول 500 متر، وعرض 40 مترا، حيث شملت أعمال التطوير بناء سور جانبي بطول النفق بتصميمات حضارية لائقة، وأعمال الدهانات والإضاءة، ورفع كفاءة كوبري السكة الحديد، وإنشاء أرصفة جديدة، وتركيب أعمدة إنارة وبردورات مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين بتصميم فرعوني لمدخل ومخرج النفق .

وتفقد "الفقى" كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المدينة الطبية "العرايس" والتى شملت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وأعمال دهان واجهات العمارات السكنية، وتركيب بلاط الإنترلوك، وبردورات جديدة، ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة.

كما شملت جولة المحافظ بحي غرب تفقد أعمال تجميل وتطوير منطقة "عمارات المشتل"، والتى شملت تغيير مواسير الصرف الصحي، وتركيب بلاط الإنترلوك والبردورات، وإعادة دهان واجهات العمارات، ورفع كفاءة الشوارع من حيث النظافة والتجميل، كما تفقد أيضا السوق الجديد لحي غرب بمنطقة العمري، والذى يضم 165 بايكة، وتم إنشاؤه لنقل الباعة الجائلين، والقضاء على العشوائيات.

وأشاد "الفقى" خلال جولته بما شاهده من أعمال تطوير وتجميل، مؤكدا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع العامة والميادين لإضفاء لمسة جمالية وخلق بيئة حضارية تليق بمكانة المحافظة.

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (3)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (3)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (4)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (4)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (5)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (5)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (6)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (6)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (7)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (7)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (8)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (8)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (9)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (9)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (10)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (10)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (11)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (11)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (12)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (12)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (13)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (13)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (14)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (14)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (15)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (15)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (16)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (16)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (17)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (17)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (18)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (18)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (19)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (19)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (20)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج ( (20)

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج (
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج (

 

المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج (1)
المحافظ يفتتح نفق الشهيد نبيل فراج (1)
 

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