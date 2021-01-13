محافظ جنوب سيناء يجتمع القيادات التنفيذية للمحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاءا موسعا للمتابعة الأسبوعية، اليوم الاربعاء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن وعدد كبير من مديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة، وذلك فى إطار المتابعة الأسبوعية للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

وأعلن المحافظ، أن عام 2021 سيكون عام مدينة دهب بما يتناسب مع موقعها المتميز ومقوماتها السياحية الكبيرة، وما يلزمه ذلك من إقامة مشروعات ورفع كفاءة وتطوير، وتفعيل كافة التوجهات السياسية نحو الارتقاء بالتجمعات البدوية واستكمال منظومة الطرق بالمحافظة.

كما تمت مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام 2021/2022، والاستعداد لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية، كما تم تكليف السكرتير العام بمتابعة تنفيذ مشروعات تحلية المياه، وحل التشابك بين مجالس المدن والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالتوازى خلال فترة التنفيذ، وكذا توجيه جهاز تعمير جنوب سيناء بالالتزام بإنهاء المشروعات الجارى تنفيذها لتكون جاهزة للافتتاح خلال أعياد المحافظة فى مارس القادم، ومن أمثلتها مزرعة 30 يونيو بطور سيناء ومناحل العسل ومزرعة الزيتون، بالإضافة إلى الطرق ومشروعات الإنارة والتجمعات البدوية، على أن يتم إعداد تقرير بذلك لمناقشته فى الاجتماع القادم.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المدن كل على حدة كافة المشروعات الجارية على أرض كل مدينة ونسب التنفيذ والمشروعات الجاهزة للافتتاح فى الاحتفال بالعيد القومى 19 مارس القادم.