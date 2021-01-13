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محافظ القليوبية يلغى تكليف المستشار الهندسى للمحافظة بعد سبه أهالى بنها

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:38 م
محافظ القليوبية يلغى تكليف المستشار الهندسى للمحافظة بعد سبه أهالى بنها محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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ألغى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، على خلفية سب أهالى بنها المعترضين على تطوير المدينة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مع الإبقاء عليه رئيسا لمركز معلومات الشبكات الأرضية بالمحافظة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد أحال ما نسب من مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، للتحقيق العاجل والفورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القليوبية، على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أى آراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى تتعلق بالعمل العام وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.

من جانبها تقدمت محافظة القليوبية بالاعتذار عما تم تناوله، مؤكدة أنها تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين وما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وأن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطنى القليوبية.


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