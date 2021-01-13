محافظ الغربية يفتتح مدرستين بتكلفة 10 ملايين جنيه بالسنطة

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مدرستين بمركز ومدينة السنطة بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ مصطفى هاشم مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

بدأ المحافظ بافتتاح مبنى جديد بمدرسة التعليم الأساسي بقرية بلوس الهوى بمركز السنطة بإجمالي تكلفة 4 ملايين و48 ألف جنيه، والذى يتكون من 4 أدوار تحتوى على7 فصول، وغرفة مصادر، وغرفة مجالات، مكتبة، معمل مطور، غرفة تحضير، غرفة طبية، غرفة مدرسين، غرفة أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي.

واتجه المحافظ إلى مدينة السنطة لافتتاح مبنى جديد بمدرسة عمار ابن ياسر التجريبية بإجمالي تكلفة 6 ملايين و337 ألف جنيه، ويتكون المبنى من 4 أدوار تحتوى على 18 فصلا، غرفة مصادر، ومعمل مطور، وغرفة تحضير، ومعمل كمبيوتر، وغرفة إدارة، وغرفة شبكات وغرفة مدرسين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة ومدير الإدارة التعليمية.