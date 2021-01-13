محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بميدان المحطة وأعمال تطوير شارع السكة الجديدة المؤدى إلى مسجد السيد البدوي، حيث تابع تركيب التندات واليُفَطْ بشكل موحد لكافة المحال التجارية الموجودة بالشارع ضمن خطة تطوير منطقة السيد البدوي.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش المرشحة في مرحلته الثالثة، موجهاً المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالشركة تمهيداً لأعمال الرصف.

واختتم المحافظ جولته بتفقد ما تم إنجازه من أعمال وضع طبقة الأسفلت لأرضية العنابر بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم ، والذي يتكون من8 عنابر "2لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض"، حيث يتكون كل عنبر من 3 خطوط، ومسند إلى إحدى الشركات الوطنية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيسي حي أول وثان طنطا، حيث شدَّد المحافظ على رئيس حي أول طنطا برفع الأتربة والقمامة المتواجدة على كوبري هيلانة بصفة دورية.