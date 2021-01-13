محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى ديرب نجم بزيارة للاطمئنان على مستوى الخدمة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزى للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابى فيروس كورونا المستجد.

حرص المحافظ على تفقد شبكة الغازات الأكسجين بالمستشفى والتى تعمل بسعة 6000 لتر وذلك للوقوف على حالتها، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفى ديرب نجم المركزى تفقد قسم الاستقبال ووحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوى والذى يضم 39 ماكينة تعمل على مدار الأسبوع بنظام 3 سيفتات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لعدد 183 مريضا.

شدد المحافظ على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة فى وحده الغسيل الكلوى للحفاظ على أرواح المواطنين.

أطلع مدير المستشفى محافظ الشرقية على سجل الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى والإجراءات المتبعة فى التعامل معهم ومع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

أوصى محافظ الشرقية مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ومتابعة المخزون الاستراتيجى للأكسجين بشكل يومى ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والأطقم الطبية.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.