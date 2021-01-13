محافظ الشرقية يتابع حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا بمدينة الإبراهيمية

الشرقية - إيمان مهنى

واصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زياراته الميدانية لمتابعة إجراءات تقديم بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا، حيث توجه لمدينة الإبراهيمية لمتابعة عدد من حالات مرضى فيروس كورونا المستجد والذين يخضعون للعزل المنزلي، والتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

وأضاف المحافظ أن الفريق الطبي يقوم بتقديم البروتوكول العلاجي المناسب لحالاتهم الصحية، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً خلال فترة العزل المنزلي لحين تماثلهم للشفاء.

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الصحية لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقدم المحافظ الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن ويضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم خلال تلك الفترة الراهنة وانتشار جائحة كورونا.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والأستاذ صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

جانب من زيارة المحافظ

محافظ الشرقية ووكيل الصحة