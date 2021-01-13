محافظة مطروح تتلقى 14 ألفا و167 طلب تصالح فى مخالفات البناء

مطروح حسن مشالى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً، بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية وأيام العطلات والإجازات الرسمية.

وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأشار محافظ مطروح إلى انه تم تلقى 14.167 ألف طلب تصالح من المواطنين حتى الآن بجملة متحصلات بلغت 116.6 مليون جنيه.

وكلف محافظ مطروح رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء مشددا علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.