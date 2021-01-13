محافظة المنوفية تعقد اجتماعا لبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز

المنوفية - محمود شاكر

اجتمع اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد برؤساء شركات غاز وبحضور مديرى المديريات الخدمية، وذلك لاستعراض آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات الحكومية التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى، مشدداً على سرعة البدء فى التنفيذ طبقا لقرار القيادة السياسية وتماشيا مع خطة التطوير التى تتم فى مختلف المجالات بما يحقق الصالح العام.

وأكد السكرتير المساعد فى بيان له، أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة آلية تنفيذ عملية تحويل السيارات فى أسرع وقت ممكن منعا لإهدار المال العام، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تحويل عدد (8) سيارات بديوان عام المحافظة، وجار تحويل عدد (19) سيارة أخرى، مشددا على مديرى المديريات بضرورة الإسراع للانتهاء من عملية التحويل فى المدة المحددة، مؤكدا التنسيق مع الشركات المنفذة بوضع تانك للغاز بمحطات التعاون لحين التوسع فى إنشاء محطات غاز لتغطية احتياجات المواطنين.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للانتهاء من تحويل السيارات بنطاق المحافظة خلال المدة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتقييم السيارات ما إذا كانت تصلح لتحويلها أم لا مع تقديم تقرير من الشركة فى حالة عدم قبول السيارة للتحويل، مشيداً بأهمية هذه المبادرة لما تمثله من عوائد اقتصادية شديدة الأهمية وكذلك خلق بيئة نظيفة.